Молдавская оппозиция заявила о безосновательных проверках россиян в аэропорту Кишинева

Лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России. Его слова приводит ТАСС.

«Людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», — рассказал Шор.

По его словам, никому при этом не предъявляют законных оснований для задержания. Он отметил, что это касается не только людей, которые занимаются политикой.

«Сегодня вообще без разбора «гребут» всех», — добавил Шор.

До этого сообщалось, что депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера около часа удерживали в аэропорту Кишинева после прилета из Турции в Молдавию. По словам самого депутата, пограничники интересовались у него целями и причинами визита в Турцию. Как отмечается, поездка Дюльгера носила частный характер. Также молдавские пограничники в течение трех часов удерживали члена оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Викторию Шапу в аэропорту Кишинева без еды и воды.

Ранее Гуцул рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.