Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавская оппозиция заявила о безосновательных проверках россиян в аэропорту Кишинева

Шор заявил о проверках без оснований пассажиров из России в аэропорту Кишинева

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России. Его слова приводит ТАСС.

«Людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», — рассказал Шор.

По его словам, никому при этом не предъявляют законных оснований для задержания. Он отметил, что это касается не только людей, которые занимаются политикой.

«Сегодня вообще без разбора «гребут» всех», — добавил Шор.

До этого сообщалось, что депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера около часа удерживали в аэропорту Кишинева после прилета из Турции в Молдавию. По словам самого депутата, пограничники интересовались у него целями и причинами визита в Турцию. Как отмечается, поездка Дюльгера носила частный характер. Также молдавские пограничники в течение трех часов удерживали члена оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Викторию Шапу в аэропорту Кишинева без еды и воды.

Ранее Гуцул рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами