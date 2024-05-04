Плющенко заявил, что выгонял тренеров из своей академии из-за алкоголя

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью журналу «Фигурист» заявил, что имел опыт отчисления специалистов из собственной академии из-за проблем с алкогольной зависимостью.

Плющенко занялся тренерской деятельностью и открыл академию «Ангелы Плющенко» в 2017 году.

«Мы сразу же расставались с тренерами, которые злоупотребляли алкоголем. В результате отбора мне удалось создать хороший коллектив, который прекрасно работает. Наш принцип работы со спортсменами в том, чтобы они наслаждались фигурным катанием, чтобы оно приносило им удовольствие», — заявил он.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее призер Игр Александр Галлямов резко высказался о словах Александра Жулина про полупьяных фигуристов.