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Лидер Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с исламскими странами

Си Цзиньпин выразил готовность укреплять сотрудничество с исламскими странами

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность наращивать политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими государствами. Его слова передает CCTV News.

«Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения дружбы», — сказал китайский лидер в рамках обращения к 15-му саммиту Организации исламского сотрудничества.

По словам Си, КНР готова углублять политическое взаимодоверие, реализовывать прагматическое партнерство и расширять гуманитарное взаимодействие.

В материале отмечается, что в последнее время Китай и исламские страны поддерживали друг друга в различных вопросах и постоянно улучшали дружественные отношения.

В ноябре глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания попросил Россию, Китай, а также арабские и исламские страны продолжать дипломатические усилия для оказания помощи палестинскому народу.

Ранее иранский министр Хандузи назвал Россию и Китай главными партнерами Исламской республики.

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