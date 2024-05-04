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В минобороны Украины заявили о токсичности ведомства

Советник замглавы минобороны Украины заявила о токсичности ведомства

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Советник заместителя украинского министра обороны Дана Яровая заявила, что министерство обороны Украины стало токсичным ведомством. Ее слова приводит телеканал «Эспрессо».

«За два года… минобороны Украины стало очень токсичным местом», — заявила она.

По ее словам, ведомство «имело так много негативных историй, что восстановить доверие будет очень сложно», подразумевая коррупционные скандалы.

«Будет сложно даже восстановить репутацию», — подчеркнула Яровая.

До этого замминистра обороны Украины Юрий Джигир заявил, что вооруженный конфликт на Украине вскрыл специфические коррупционные риски в министерстве обороны Украины. Джигир уточнил, что по результатам анализа коррупционных рисков в минобороны Украины был введен «двухэтапный механизм» закупок — минобороны, таким образом, выбирает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества. Но одновременно две государственные компании ведут проверку, снижая потенциальные риски.

Также сообщалось о том, что Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины менее чем через год после назначения.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск бывшего и.о. министра обороны Украины Коваля.

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