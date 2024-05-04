В минобороны Украины заявили о токсичности ведомства

Советник заместителя украинского министра обороны Дана Яровая заявила, что министерство обороны Украины стало токсичным ведомством. Ее слова приводит телеканал «Эспрессо».

«За два года… минобороны Украины стало очень токсичным местом», — заявила она.

По ее словам, ведомство «имело так много негативных историй, что восстановить доверие будет очень сложно», подразумевая коррупционные скандалы.

«Будет сложно даже восстановить репутацию», — подчеркнула Яровая.

До этого замминистра обороны Украины Юрий Джигир заявил, что вооруженный конфликт на Украине вскрыл специфические коррупционные риски в министерстве обороны Украины. Джигир уточнил, что по результатам анализа коррупционных рисков в минобороны Украины был введен «двухэтапный механизм» закупок — минобороны, таким образом, выбирает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества. Но одновременно две государственные компании ведут проверку, снижая потенциальные риски.

Также сообщалось о том, что Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины менее чем через год после назначения.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск бывшего и.о. министра обороны Украины Коваля.