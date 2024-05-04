В Белгороде произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, пострадали пять местных жителей. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы с осколочными ранениями лица и тела. Все они были экстренно госпитализированы, медики оказывают раненым всю необходимую врачебную помощь.

«Ни у кого нет угрозы для жизни», — подчеркнул глава региона.

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По данным Гладкова, различный урон нанесен 30 жилым домам и десяти автомобилям. Помимо того, пожарные занимаются ликвидацией двух очагов возгорания.

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«На местах работают оперативные службы. Подомовой обход продолжается», — заключается в публикации.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Всех местных жителей призвали пройти в укрытия.

Ранее село в Белгородской области подверглось атаке БПЛА.