Плющенко запретил ругаться матом на фигуристов в своей академии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью журналу «Фигурист» заявил, что в его академии «Ангелы Плющенко» тренерский штаб не имеет права использовать нецензурную брань в отношении атлетов.

По его словам, каждый спортсмен должен чувствовать позитивное отношение к себе.

«Насилие и какая-то жестокость в отношении детей у нас запрещены. Я категорически против разного рода щипания детей, уколов какими-то булавками, ну а чтобы бить детей — это недопустимо вообще. Никто не имеет права материть детей, ругаться на них», — заявил он.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее призер Игр Александр Галлямов резко высказался о словах Александра Жулина про полупьяных фигуристов.