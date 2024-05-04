Чемпион ОИ Васильев: глава МОК Бах готов даже голым по Парижу пробежать, чтобы спасти Игры

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах готов пойти на любые унижения ради того, чтобы спасти парижскую Олимпиаду.

По его мнению, существует вероятность того, что Игры вообще не состоятся.

«Сейчас он готов даже по Парижу голым бегать для того, чтобы привлечь к себе внимание и спасти Игры. Все идет к тому, что Олимпиада поставлена под срыв и есть вероятность, что ее вообще не будет. Поэтому Бах делает различные заявления для того, чтобы олимпийское движение не было развалено полностью», — заявил Васильев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК отреагировали на отказ всем волонтерам из России в работе на ОИ-2024.