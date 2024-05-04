Суд в Москве арестовал лидера китайской секты

Суд в Москве арестовал лидера запрещенной секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову. Об этом пишет РИА Новости.

На видео из зала суда видно, что женщина предпочитает не показывать свое лицо перед камерами.

До этого четверо адептов китайской секты «Фалуньгун» были задержаны в Москве.

При обысках в квартирах адептов нашли запрещенную литературу, атрибутику и, как сообщает РЕН ТВ, «документы, подтверждающие связи с американским Госдепом». Секта функционировала с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года.

Фалуньгун — религиозное движение, возникшее в Китае в начале 1990-х годов. В его основе лежит китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и народных верований. Адепты привержены антиэволюционным взглядам, не принимают гомосексуальность, феминизм и современную медицину.

Число последователей в Китае достигает нескольких миллионов. Однако с 1999 года деятельность секты в КНР полностью запрещена и уголовно наказуема.

Основатель секты — учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году он пытался организовать государственный переворот в Китае, но ничего не получилось, и теперь Ли Хунчжи живет в США.

Ранее в РПЦ рассказали о маскирующейся под нее сексте с ранее судимым лидером.