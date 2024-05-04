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«Оренбург» переиграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ

«Оренбург» переиграл «Крылья Советов» в стартовом матче 27-го тура РПЛ

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В первом матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» оказался сильнее самарских «Крыльев Советов».

Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» в присутствии 4300 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом — 2:1. Счет открыл на 24-й минуте 25-летний аргентинский нападающий Матиас Перес, реализовавший одиннадцатиметровый удар после того, как в собственной штрафной рукой сыграл Юрий Горшков.

На 53-й минуте самарцы сравняли счет усилиями 29-летнего боснийского полузащитника Амара Рахмановича, который замкнул передачу Николая Рассказова. Окончательный счет игры установил 26-летний россиянин Дмитрий Воробьев, отличившийся после подачи Лео Гогличидзе с левого фланга.

После этой игры оренбуржцы набрали 29 очков и поднялись на 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. Благодаря этому успеху подопечные Давида Деограсии прервали серию из четырех поражений подряд. «Крылья Советов» сохранили за собой шестую строчку в таблице, имея в активе 40 очков за три тура до окончания сезона.

Ранее РФС заявил о двойных стандартах по бану России и Израиля.

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