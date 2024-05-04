Автомобили аристократов и миллиардеров: 10 самых знаковых моделей Rolls-Royce
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Автомобили Silver Ghost, Phantom Convertible Coupe, Corniche, Twenty
Rolls-Royce Corniche
Corniche, производившийся с 1971 по 1995 год, представляет собой двухдверное купе-кабриолет с откидным мягким верхом. Как и все модели Rolls-Royce, он собирался вручную в Великобритании, точнее, в Лондоне. У автомобиля есть родной брат – «Серебряная тень» (Silver Shadow). Примечательно, что Corniche также продавался как Bentley, который позже стал известен как Bentley Continental. Для того времени это была очень элегантная машина для воскресных поездок, с трехступенчатой автоматической коробкой передач и мотором V8 она развивала максимальную скорость в 120 миль в час.
Twenty
Один из первых автомобилей Rolls-Royce – седан и кабриолет Twenty. Он выпускался с 1922 по 1929 год, всего за эти 7 лет было продано 2940 автомобилей. Только шасси и основные комплектующие для этого автомобиля выпускал сам Rolls-Royce, кабину делал сторонний поставщик. Это позволяло клиенту еще на этапе постройки машины заказать любой интерьер по своему желанию. Именно с этого автомобиля компания и взяла курс на глубоко индивидуальный подход к индивидуальному заказу в соответствии со вкусом и кошельком клиента.
Phantom I
Следом за Twenty появилась вторая, ставшая легендарной, серия Rolls-Royce – Phantom. Запущенный в производство в 1925 году, лимузин имел более крупный двигатель, клапаны в котором располагались уже не в блоке цилиндров, а в головке блока над камерой сгорания. Это позволило повысить мощность и экономичность двигателя. Темп производства был немного выше, чем у Twenty: около 2250 машин было построено в Великобритании и еще 1200 – в США. Во многом благодаря этой модели проявился фирменный «передок», в котором безошибочно узнается бренд RR.
Silver Wraith
Silver Wraith был первым автомобилем Rolls-Royce, выпущенным после Второй мировой войны. Впрочем, он был особенным не только по этой причине. Производительность мотора машины значительно улучшилась, хотя невооруженным глазом это было незаметно, так как элегантный корпус скрывал все изменения. На самом деле Silver Wraith был настолько красив, что стал основным автомобилем для большинства британских правительственных и королевских мероприятий того времени. Он был президентским автомобилем в Ирландии и церемониальный автомобилем правительства Бразилии, кроме того, на его основе был создан Royal Dutch — официальный государственный автомобиль королевы Нидерландов Юлианы. Он также появился в некоторых кассовых фильмах, таких как «Бэтмен» и «Джеймс Дин».
Phantom II
Поклонники киноприключений Индианы Джонса знают эту машину очень хорошо. Лимузин Phantom II продолжал тему первого «Фантома». Серия выпускалась с 1929 до 1936 года, за эти 7 лет Rolls продал в общей сложности 1680 автомобилей Phantom II. В этой модели было модернизированное шасси, а передняя ось была смонтирована на полуэллиптической листовой рессоре. Инженеры компании также существенно модернизировали рессоры заднего моста, благодаря чему лимузин получил выдающуюся плавность хода.
Phantom III
Поскольку было продано всего 727 экземпляров Phantom III, нет никаких сомнений, что их приобрели только действительно очень состоятельные люди. Это был первый автомобиль Rolls-Royce с двигателем V12, который собирался практически до начала XXI века. Особенностью Phantom III был двигатель, полностью изготовленный из алюминиевого сплава, его чистый объем составлял свыше 7300 куб. см.
Phantom Convertible Coupe
Кабриолет Phantom Convertible Coupe был представлен в 2007 году в США, и стал первым в своем роде автомобилем, который проиллюстрировал представление современного человека о богатой жизни. А всему виной многочисленные рэперы и поп-исполнители, которые в обязательном порядке снимали этот четырехместный кабриолет в своих клипах, чтобы показать, как выглядит «удавшаяся» жизнь состоятельного человека. В результате кабриолет Rolls-Royce Phantom стал таким же знаковым атрибутом роскоши, как, например, часы марки Rolex. Купе Rolls-Royce, способное вместить 4 человека, было и до сих пор считается некоторыми воплощением роскоши премиум-класса.
Silver Ghost
Многие считают Silver Ghost одним из лучших произведений Rolls-Royce, и это совершенно справедливо. Выпускавшийся между 1906 и 1926 годами, Silver Ghost нашел свой дом в чуть более чем 7800 состоятельных семьях по всему миру. Эти лимузины были настолько хорошо собраны, что многие из них даже в возрасте свыше 100 лет остаются в рабочем состоянии. Мельчайшие детали в Silver Ghost во время ручной сборки были созданы с максимально возможным вниманием к ним.
Silver Shadow
В середине 1900-х годов был выпущен Silver Shadow, также известный как Silver Wraith II. Несмотря на то, что в наши дни автомобили Rolls-Royce выглядят более современно, Silver Shadow остается визитной карточкой компании – на сегодняшний день это самый распространенный Rolls-Royce на дорогах Великобритании. Всего было произведено более 30 тысяч экземпляров, и все они сделаны вручную.
Phantom (2003)
Обладая полностью алюминиевым кузовом, двигателем и деталями в салоне, Phantom образца 2003 года стал самым быстрым автомобилем, который когда-либо создавала марка Rolls-Royce. Это была первая машина Rolls-Royce, которая появилась после покупки автокомпании немецким концерном BMW. Вплоть до появления более компактного купе Ghost в 2009 году Rolls-Royce имел в модельной линейке только этот автомобиль и все равно оставался главным производителем люксовых автомобилей в мире.
4 мая 2024 года компания Rolls-Royce Motor Cars отмечает 120-летие со дня первой встречи Генри Ройса и достопочтенного сэра Чарльза Стюарта Роллса в вагоне-ресторане поезда Лондон – Манчестер. Итогом их делового обеда стало создание одной из самых культовых автокомпаний мира, автомобили которой выбирают наследники аристократических домов Европы, миллиардеры с Уолл-Стрит, арабские шейхи и диктаторы разных мастей. Англичане говорят так: «В мире только 2% людей могут себе позволить Rolls-Royce, из них только 2% их себе покупают. Вот для них мы и работаем». Наиболее знаковые машины самой известной британской марки – в фоторепортаже «Газеты.Ru».