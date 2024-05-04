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Автомобили аристократов и миллиардеров: 10 самых знаковых моделей Rolls-Royce

Компании Rolls-Royce Motor Cars исполнилось 120 лет

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4 мая 2024 года компания Rolls-Royce Motor Cars отмечает 120-летие со дня первой встречи Генри Ройса и достопочтенного сэра Чарльза Стюарта Роллса в вагоне-ресторане поезда Лондон – Манчестер. Итогом их делового обеда стало создание одной из самых культовых автокомпаний мира, автомобили которой выбирают наследники аристократических домов Европы, миллиардеры с Уолл-Стрит, арабские шейхи и диктаторы разных мастей. Англичане говорят так: «В мире только 2% людей могут себе позволить Rolls-Royce, из них только 2% их себе покупают. Вот для них мы и работаем». Наиболее знаковые машины самой известной британской марки – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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