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В Крыму пожарные тушат возгорание

В крымском селе Белоглинка произошел крупный пожар

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Телеграм-канал «МЧС России»

Сотрудники МЧС тушат пожар в крымском селе Белоглинка, там горит одноэтажный склад на площади 1 тыс. квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

«На месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации пока не приводится.

Накануне в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций России заявили, что произошел крупный пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы. Позднее стало известно, что загорелся завод по производству искусственного камня. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. Для ликвидации огня запрашивали авиацию, было сброшено 95 тонн воды.

Ранее стало известно, что в Германии сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе.

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