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В Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора

Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для мусульманских богослужений

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Emrah Oprukcu/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроет в Стамбуле мечеть Карие на месте бывшего музея и христианского монастыря Хора, где будут проходить мусульманские богослужения. Об этом сообщает газета Sabah.

«После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие», — отмечается в статье.

Эрдоган примет участие в церемонии открытия по видеосвязи.

Архитектурный ансамбль, в котором находится мечеть, включает и Церковь Христа Спасителя в Полях, которая признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Комплекс был построен в 534 году при Византийской империи. В начале XVI века монастырь Хора преобразовали в мечеть Карие и использовали его в таком статусе на протяжении четырех веков. В 1945 году мечеть стала музеем.

В 2020 году Эрдоган подписал указ о превращении важного для христианства собора Святой Софии (Айя-София) в мечеть. Тогда патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что превращение собора в мечеть стало «наказанием Божьим» Константинопольскому патриарху Варфоломею за то, что он признал украинский церковный раскол.

Ранее имам разрешил мусульманам есть кулич в качестве угощения.

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