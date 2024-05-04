Россиянку с брюшной жабой два года ошибочно лечили от рака

У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, обнаружили редкий синдром — брюшную жабу. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-хирург, заместитель главного врача Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук Борис Руденко.

Женщина обратилась к врачам два года назад с жалобами на боли в животе, потерю веса и расстройства желудочно-кишечного тракта. Медики заподозрили рак, но тщательное обследование выявило не опухоль, а атеросклероз чревного ствола. Этот кровеносный сосуд и его ветви снабжают кровью несколько органов брюшной полости.

Состояние пациентки также называют брюшной жабой, по аналогии с грудной жабой — стенокардией. Это крайне редкое заболевание вызывало приступы боли в области живота из-за плохого кровоснабжения органов брюшной полости.

Женщине провели уникальное вмешательство, установив в чревной ствол стент — конструкцию для поддержания нормального просвета сосуда. Ошибка врачей могла привести к тромбозу.

«Особенность имплантации заключалась в необходимости с ювелирной точностью закрепить стент на границе аорты и места отхождения чревного ствола», — отметил хирург.

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