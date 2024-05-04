проект

>

Россиянку с брюшной жабой два года ошибочно лечили от рака

Хирург Руденко: боли в животе женщины оказались вызваны брюшной жабой

close
100%
Unsplash

У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, обнаружили редкий синдром — брюшную жабу. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-хирург, заместитель главного врача Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук Борис Руденко.

Женщина обратилась к врачам два года назад с жалобами на боли в животе, потерю веса и расстройства желудочно-кишечного тракта. Медики заподозрили рак, но тщательное обследование выявило не опухоль, а атеросклероз чревного ствола. Этот кровеносный сосуд и его ветви снабжают кровью несколько органов брюшной полости.

Состояние пациентки также называют брюшной жабой, по аналогии с грудной жабой — стенокардией. Это крайне редкое заболевание вызывало приступы боли в области живота из-за плохого кровоснабжения органов брюшной полости.

Женщине провели уникальное вмешательство, установив в чревной ствол стент — конструкцию для поддержания нормального просвета сосуда. Ошибка врачей могла привести к тромбозу.

«Особенность имплантации заключалась в необходимости с ювелирной точностью закрепить стент на границе аорты и места отхождения чревного ствола», — отметил хирург.

Ранее ученые нашли фактор риска двустороннего разрушения суставов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами