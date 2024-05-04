В Британии подведены итоги выборов мэра Лондона

Кандидат от Лейбористской партии Великобритании Садик Хан в третий раз победил на выборах мэра Лондона, установив рекорд по количеству переизбраний. Об этом объявлено по итогам окончательного подсчета голосов.

53-летний представитель оппозиционной в стране партии набрал 43,7% голосов избирателей (более одного миллиона лондонцев). За его соперницу — кандидата от правящей Консервативной партии Сьюзен Холл — проголосовали более 800 тысяч жителей столицы, что составляет 32,6% от всех участников выборов.

Должность мэра Лондона появилась только в 2000 году. До Хана никому не удавалось занимать этот пост три раза. Кен Ливингстон был градоначальником с 2000 по 2008 год, Борис Джонсон — с 2008 по 2016 год. В 2016 году Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы.

В конце февраля 2024 года Садик Хан направил письмо министру регионального развития Великобритании Майклу Гоуву, в котором призвал конфисковать лондонскую недвижимость российских бизнесменов на £1,1 млрд ($1,4 млрд). Градоначальник предложил затем продать эти активы и направить средства на строительство четырех тысяч домов для социально незащищенных групп населения, в том числе украинских беженцев.

Ранее мэр Лондона отказался передавать Кличко подлежащие утилизации машины.