Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД разыскивает бывшего и.о. министра обороны Украины

МВД РФ объявило в розыск бывшего и.о. министра обороны Украины Коваля

close
100%
РИА «Новости»

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля по статье Уголовного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска российского МВД.

Какая именное преступление он совершил и по какую конкретно статью нарушил, пока не раскрывается.

Незадолго до этого МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского по статье УК. Позднее в список разыскиваемых добавили предыдущего украинского президента Петра Порошенко. Позже министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка по статье Уголовного кодека РФ.

Ранее на Украине объяснили, почему Киев стал допускать возможность мирных переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами