Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля по статье Уголовного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска российского МВД.

Какая именное преступление он совершил и по какую конкретно статью нарушил, пока не раскрывается.

Незадолго до этого МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского по статье УК. Позднее в список разыскиваемых добавили предыдущего украинского президента Петра Порошенко. Позже министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка по статье Уголовного кодека РФ.

Ранее на Украине объяснили, почему Киев стал допускать возможность мирных переговоров.