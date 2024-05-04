В Оренбуржье пообещали восстановить все разрушенные паводком объекты

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале заявил, что в Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты.

Глава региона сообщил, что продолжаются работы по восстановлению территорий от последствий паводка.

«Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — написал он в публикации.

Накануне власти Орска пообещали восстановить прорвавшуюся во время паводков дамбу до наступления зимы.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее мэр Орска Василий Козупица заявил, что не может уйти в отставку.