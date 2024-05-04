Частица Благодатного огня вылетела в Россию

Из Израиля в Москву вылетела делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФАП.

Утром 4 мая делегация ФАП вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидалось сошествие Благодатного огня. Позже частицу Благодатного огня передали представителям делегации.

В этот же день израильская полиция усилила меры безопасности возле Старого города в Иерусалиме.

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