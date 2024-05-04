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Над Белгородской областью сбили беспилотник

МО РФ: системы ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник

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Shutterstock

Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что над Белгородской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

«Около 17:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дрон был сбит системами противовоздушной обороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два украинских беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в селе Муром, которое расположено в Шебекинском городском округе.

4 мая ВСУ атаковали Белгород, где произошел взрыв, в результате которого пострадали пять местных жителей. Гладков рассказал, что у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы с осколочными ранениями лица и тела. Все они были экстренно госпитализированы, медики оказывают раненым всю необходимую врачебную помощь. По данным губернатора, различный урон нанесен 30 жилым домам и 10 автомобилям.

Ранее в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию.

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