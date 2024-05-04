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В Москве обнаружили автомобиль с разобранным БПЛА самолетного типа

Baza: в Москве обнаружили и оцепили авто с разобранным БПЛА самолетного типа

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве обнаружили и оцепили автомобиль с разобранным БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Автомобиль с несколькими пассажирами задержали на Садовом кольце. Сообщается, что автомобиль зарегистрирован в Якутии, а его пассажиры являются уроженцами Краснодарского края и Ленинградской области. На место происшествия были вызваны сотрудники ФСБ.

До этого военный эксперт заявил, что Москву атакуют дроны, запущенные с территории России.

«Беспилотники сбивают с самого начала специальной военной операции, они постоянно атакуют как приграничные территории, так и территории в глубине России <…> Скорее всего, эти аппараты запускают не с территории Украины, а с наших территорий, потому что диверсионные группы работают, никуда от этого мы не денемся», — отметил Зеленков.

Еще одной причиной, по которой дроны могут залетать вглубь страны, продолжил эксперт, является материал, из которого изготавливаются БПЛА. Пластик и композиты, по его словам, сложнее обнаружить.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Подмосковье испанским дроном с 3 кг взрывчатки.

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