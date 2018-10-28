Трамп рассказал, почему не провел «боксерский бой» с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что критики сочли бы его жестким, если бы он провел «боксерский поединок» на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, он провел великолепную встречу с Путиным.
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Он также добавил, что его критикуют за слишком «любезное» поведение на данной встрече.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили подготовку к новой встрече Путина и Трампа.