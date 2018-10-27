Путин анонсировал встречу с Макроном в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Стамбуле проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского лидера, встреча с французским коллегой пройдет после окончания четырехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.

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«В рамках сегодняшнего саммита у нас состоялись отдельные, весьма полезные встречи с президентом Турецкой Республики и с канцлером Германии», — сказал Путин.

Он добавил, что встреча с Макроном предстоит в ближайшее время.

Ранее Путин оценил атмосферу четырехстороннего саммита по Сирии.