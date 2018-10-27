Трамп призвал к ужесточению закона о смертной казни на фоне стрельбы в Питтсбурге

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне сообщений о стрельбе в Питтсбурге призвал к ужесточению закона о смертной казни. Об этом сообщает ABC.

По мнению Трампа, люди, устраивающие нападения, которые похожи на то, что происходит в Питтсбурге, должны понести высшее наказание.

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«Любой, кто совершит подобное (стрельба в синагоге в Питтсбурге. – Газета.Ru) по отношению к невинным людям, будь то в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил Трамп.

Ранее Трамп дал комментарий по поводу стрельбы в Питтсбурге, устроенной в синагоге.

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