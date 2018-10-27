CNN: фигурант «российского дела» просит иммунитет от преследования в США

Джордж Пападопулос, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, просит иммунитет от судебного преследования перед дачей показаний по делу о «вмешательстве России» в выборы в США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Пападопулос попросил иммунитет перед дачей показаний спецкомитету по разведке сената США.

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Как отмечается, в настоящее время в комитете обсуждают просьбу экс-советника Трампа.

Ранее сообщалось, что Пападопулоса приговорили к 14 дням тюрьмы.