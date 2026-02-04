Размер шрифта
Россиянам напомнили о компенсации при задержке сдачи жилья

Эксперт Иваткина: неустойка за задержку сдачи жилья зависит от ключевой ставки
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января прекращает действие мораторий на штрафные санкции в отношении застройщиков, нарушающих сроки передачи квартир. Это означает, что дольщики вновь имеют право на получение неустойки, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта «Моифинансы.рф» НИФИ Минфина России Мария Иваткина.

По ее словам, размер неустойки зависит от стоимости жилья, продолжительности просрочки и действующей ключевой ставки.

«К примеру, представим, что квартира стоит 10 млн рублей, задержка составила 6 месяцев, то есть примерно 180 дней, а ключевая ставка равна 16%. В этом случае, неустойка за каждый день просрочки будет составлять 10 667 рублей, а общая сумма за полгода достигнет 1,92 млн рублей», – уточнила эксперт.

Для получения компенсации необходимо сначала направить застройщику досудебную претензию, и, в случае отрицательного ответа, обратиться в суд. В суде также можно требовать штраф в размере половины от присужденной суммы за отказ от добровольной выплаты. Иваткина подчеркнула важность отказа от добровольного продления сроков сдачи, так как это лишит дольщика права на получение неустойки.

Ранее сообщалось, что дольщики ЖК «Митинский лес» вынуждены ждать квартиры еще полгода.
 
