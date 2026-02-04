Почти половина стоматологий в России работает нелегально

Примерно 45% стоматологических клиник в России функционируют без необходимой лицензии или регистрации в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов и в Госинформсистеме контроля за оборотом товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.

ОПИ направила соответствующий документ главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой принять меры для борьбы с нелегальными стоматологическими учреждениями. В обращении подчеркивается, что рынок стоматологических услуг в 2025 году превысил 800 млрд рублей и продолжает активно развиваться. При этом указывается, что значительная часть этого оборота находится в «серой зоне», что создает серьезные риски для здоровья граждан, а также наносит ущерб государственному бюджету и добросовестным участникам рынка.

Анализ показал существенную разницу в уровне нарушений между индивидуальными предпринимателями (ИП) и юридическими лицами. У ИП этот показатель составил 56%, в то время как у юридических лиц – 11,5%. Учитывая, что более 70% стоматологического сектора приходится на ИП, средний уровень нарушений в отрасли достигает примерно 45%, отметил глава ОПИ Олег Павлов.

В исследовании отмечается, что наибольшее количество нарушений зафиксировано в Санкт-Петербурге (80%), Москве (78,5%), Свердловской области (72%), Челябинской области (67,2%) и ряде других регионов. ОПИ предлагает Мантурову рассмотреть возможность проведения внеплановых проверок, установить единые размеры штрафов для ИП и юридических лиц, внедрить систему автоматических штрафов через систему маркировки товаров, а также ввести запрет на рекламу сомнительных клиник на онлайн-картах и других цифровых платформах.

