Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Экономист назвал крупнейших покупателей российской нефти

Экономист Головнин: КНР, Индия и Турция останутся главными покупателями нефти РФ
Максим Богодвид/РИА Новости

Основными покупателями российской нефти в 2026 году останутся Китай, Индия и Турция. Об этом сообщил директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что основным рынком сбыта нефти для РФ является Китай, далее идут Индия и Турция.

«То есть, по всей видимости, вот эта «большая тройка» — основные рынки сбыта российской нефти — они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году», — считает экономист.

2 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупать российскую нефть. После этого США решили отменить дополнительные пошлины на индийские товары в размере 25%.

По данным Reuters, в целях отказа от нефти из РФ крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Ранее индийский министр сообщил, что импорт российской нефти Индией снизился на 28%.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!