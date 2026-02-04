Экономист назвал крупнейших покупателей российской нефти

Основными покупателями российской нефти в 2026 году останутся Китай, Индия и Турция. Об этом сообщил директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин в интервью РИА Новости.
Он рассказал, что основным рынком сбыта нефти для РФ является Китай, далее идут Индия и Турция.
«То есть, по всей видимости, вот эта «большая тройка» — основные рынки сбыта российской нефти — они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году», — считает экономист.
2 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупать российскую нефть. После этого США решили отменить дополнительные пошлины на индийские товары в размере 25%.
По данным Reuters, в целях отказа от нефти из РФ крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.
Ранее индийский министр сообщил, что импорт российской нефти Индией снизился на 28%.