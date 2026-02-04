Размер шрифта
Банк России сообщил, что сохранит жесткую денежно-кредитную политику

ЦБ РФ: снижение инфляции к 4% и ее стабилизация требуют сохранения жесткой ДКП
Сергей Бобылев/РИА Новости

Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) для снижения инфляции. Об этом говорится в бюллетени ЦБ «О чем говорят тренды».

В материале регулятора говорится, что по итогам 2025 года инфляция оказалась самой низкой за последние годы благодаря жесткой ДКП и временным дезинфляционным факторам. В то же время в январе рост потребительских цен ускорился из-за разовых проинфляционных факторов, в том числе из-за повышения налогов и тарифов.

Реакция цен на повышение налогов и тарифов несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также замедления снижения темпов роста цен, подчеркнули в Центробанке.

«Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют сохранения жесткой ДКП», — сказано в бюллетене.

До этого сообщалось, что объем просроченной задолженности россиян по необеспеченным кредитам к 2026 году достиг рекордных 1,65 трлн рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Ранее Путин заявил о необходимости восстановления темпов роста экономики России.
 
