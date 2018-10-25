Путин обсудил с королем Саудовской Аравии убийство Хашукджи

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Абдель Азизом Аль Саудом, говорится на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего многопланового сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

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«Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг «дела Джамаля Хашукджи», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Ранее в МИДе рассказали о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию.