Bloomberg: британский кабмин «воюет» с планом Brexit Терезы Мэй

Британский кабинет министров находится в состоянии войны с планом премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit (выходу Великобритании из Европейского союза) — такая ситуация бросает вызов лидерству Мэй, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что встреча Терезы Мэй с членами консервативной партии, во время которой обсуждался план по Brexit, переросла в «открытый конфликт».

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По словам источников, знакомых с ходом переговоров, семь министров, которые поддерживают Brexit, выступили против предложения о бессрочном нахождении Британии в «тарифном режиме» ЕС.

Тереза Мэй в настоящее время переходит от одного кризиса к другому, что ставит вопросы о сохранении ее поста премьера в будущем, говорится в материале. Аналитик Eurasia Group в Лондоне Муджтаба Рахман считает, что британский премьер-министр находится на данный момент в «самом опасном положении внутри страны». По словам эксперта, существует вероятность того, что Мэй в ближайшем будущем объявят вотум доверия.

Агентство отмечает, что внутренняя политическая борьба в британском правительстве обострилась в критический момент переговоров по Brexit. Так, время приближается к концу, а переговоры застряли на вопросе о том, как избежать таможенных проверок на ирландской границе, отмечается в материале.