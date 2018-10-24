WP: Эрдоган попытался «вбить клин» между членами саудовской королевской семьи

В своей речи об убийстве саудовского журналиста, писавшего для The Washington Post, Джамаля Хашукджи президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган сделал явное упущение, а именно — он не обращался напрямую к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, пишет The Washington Post.

WP пишет, что де-факто королевством руководит Мухаммед бин Салман. После исчезновения Хашукджи, а также информации о его убийстве в здании посольства Саудовской Аравии в Стамбуле, появились серьезные вопросы, связанные с возможной причастностью наследного принца к данному инциденту, говорится в материале. Однако все требования к ответу и справедливости турецкий президент направил в адрес короля Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду, но не наследному принцу, подчеркивает газета.

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Если со стороны Эрдогана это было определенной демонстрацией уважения к королю, то это также можно назвать попыткой «вбить клин» между королем и наследным принцем Саудовской Аравии, которого Эрдоган считает соперником и идеологическим оппонентом, а также угрозой национальным интересам Турции на Ближнем Востоке, считают опрошенные WP аналитики.

Тем не менее, Эрдоган пытался не навредить отношениям Турции и Саудовской Аравии, отмечают эксперты. По их словам, это был последний сигнал о готовности Эрдогана использовать дело Хашукджи для достижения собственных стратегических целей, отмечается в материале.

Спустя три недели после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи на территории Стамбула турецкие власти так и не обнародовали полную информацию, связанную с его гибелью, добавляет издание. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к парламенту 23 октября в Анкаре, и продолжил стратегию своего правительства, которая заключается в постепенном разглашении деталей убийства для того, чтобы оказать давление на королевство, пишет WP.

Критиковавший власти саудовского королевства Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.