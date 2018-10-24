В Кремле рассказали о работе над визитом Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает работать над согласованием сроков визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, передает РИА «Новости».

«Работа по согласованию сроков продолжается», — сказал Песков.

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По его словам, на данный момент нет планов по организации встречи лидеров стран на будущей неделе.

«Что касается следующей недели по Ким Чен Ыну: пока нет таких планов. Достаточно насыщена неделя, много-много работы, но этого визита пока нет», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о «любовных письмах» от Ким Чен Ына.