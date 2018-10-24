Глава Евросовета призвал прояснить детали убийства Хашукджи

Глава Европейского совета Дональд Туск дал комментарий в связи с расследованием убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, европейские институты не должны участвовать в «играх сомнительного характера», имеющих отношение к произошедшему.

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«Все детали убийства Хашукджи требуют прояснения», — заявил Туск.

Он добавил, что при этом не имеет значения, кто стоит за убийством.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ пытается получить турецкие записи по делу Хашукджи.