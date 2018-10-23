Болтон ответил на вопрос о новых санкциях против России из-за дела Скрипалей

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о том, что США не приняли решение о введении новых санкций в отношении России в связи с обвинениями по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает РИА «Новости»

«Могу сказать, что мы рассматриваем обязательства, которые у нас есть по нашему законодательству, в свете химической атаки в Великобритании, но мы пока не приняли решения о санкциях», — сказал Болтон.

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Ранее сообщалось, что Болтон раскрыл детали обсуждения «вмешательства» в выборы США на встрече с Путиным.

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