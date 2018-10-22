Кадыров назвал одобрение Украиной санкций против России позорной платой за вход в ЕС
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрение Украиной санкций Евросоюза в отношении России является позорной платой за надежду стать частью состава ЕС, передает РИА «Новости».
«Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу», — заявил он.
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Кадыров добавил, что руководству Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России.
Ранее источник в ЕС раскрыл подробности новых санкций против России.