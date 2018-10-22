Делегация КНДР вылетела в Москву на конференцию азиатских политических партий

Делегация Трудовой партии КНДР вылетела в Москву для участия в 10-й Генеральной ассамблее Международной конференции азиатских политических партий. Об этом сообщается в фейсбуке посольства России в Северной Корее.

Как отмечается, в аэропорту северокорейскую делегацию проводил российский посол Александр Мацегора.

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«В ходе состоявшейся беседы были обсуждены некоторые вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках межпартийных связей», — говорится в сообщении.

Международная конференция азиатских политических партий пройдет в Москве с 24 по 27 октября.

Ранее МИД России рассказал о подготовке встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.