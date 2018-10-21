Посол: Москва рассматривает нападение на Белоруссию как нападение на Россию

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию, передает РИА «Новости».

Таким образом Бабич прокомментировал планы США по размещению своей базы в Польше.

По словам Бабича, это «фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя».

Реклама

Он также добавил, что у России и Белоруссии в этой части абсолютное взаимопонимание, «у нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара».

Ранее в Польше рассказали о надежде на скорое размещение базы США в стране.