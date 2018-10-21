Трамп назвал условие сохранения ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия и Китай сядут за стол переговоров. Слова президента передает телеканал Fox News.

Источник телеканала рассказал, что администрация президента намерена разорвать Договор из-за действий России. По его словам, представители США пытались добиться от российской стороны «прозрачности» в вопросе производства вооружения, однако она проигнорировала данные призывы. Источник добавил, что Соединенные Штаты подозревают Россию в производстве и испытании «запрещенных ракет».

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Трамп, в свою очередь, заявил, что США намерены разорвать Договор и начать разработку новых типов вооружений. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут этого делать, если Китай и Россия готовы заключить новое соглашение.

Ранее американский президент заявил, что США выходят из договора с Россией о РСМД, который был заключен в 1987 году. Он объяснил данное решение тем, что российская сторона не выполняет условий соглашения.

«Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — подчеркнул Трамп.

Российские власти раскритиковали решение американского лидера. В частности, источник в российском МИДе заявил, что США хотят выйти из Договора, так как у них есть «мечта» об «однополярном мире».