Bloomberg: Болтон уведомит Россию о несогласии США ослабить санкции против КНДР

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон собирается проинформировать власти США о несогласии ослабить санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам источника, Болтон даст понять, что санкции против КНДР останутся в силе до тех пор, пока Пхеньян не откажется от использования ядерного оружия.

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Уточняется, что, несмотря на точку зрения российской и китайской сторон о возможности пересмотра санкций в отношении Северной Кореи, Соединенные Штаты с этим не согласны.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пора подумать о смягчении санкций в отношении КНДР.