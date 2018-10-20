На Украине готовятся к обсуждению с Меркель новых антироссийских санкций

На Украине замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил планах обсудить с немецким канцлером Ангелой Меркель новые антироссийские санкции. Об этом сообщает УНН.

По словам Тука, этот вопрос будет поднят во время визита Меркель на украинскую территорию.

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«Состоится вскоре визит Ангелы Меркель во время которого будет обсуждение следующих санкций в отношении Российской Федерации», — сказал Тука.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз потерял от антироссийских санкций около €100 млрд в общей сложности.