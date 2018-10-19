Посол Венесуэлы рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

Посол Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса заявил, что Москва и Каракас прорабатывают возможность организации визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в конце ноября для участия в комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Слова посла передает РИА «Новости».

Посол рассказал, что венесуэльский вице-президент Тарек Эль-Аиссами во время визита в Москву привез послание Мадуро российскому правительству с предложением провести еще одно заседание совместной межправовой комиссии на высшем уровне, а также рассмотреть участие в ней венесуэльского лидера.

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«Конечно, все пока находится в стадии согласования и с точки зрения графика президента России Владимира Путина, чтобы он смог также принять участие в заседании. На данный момент предложение таково, и мы ждем согласования всех деталей о том, как будет проведена совместная межправкомиссия», — заметил посол.

Он добавил, что совместное мероприятие может пройти в Москве или Санкт-Петербурге и указал его сроки — конец ноября нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Венесуэла хочет платить своей криптовалютой за автозапчасти из России.