Глава швейцарской разведки заявил о возросшей шпионской активности России

Глава разведки Швейцарии Жан-Филипп Гаудин заявил о «значительной и увеличивающейся» шпионской активности России на территории страны. Слова Гаудина передает РИА «Новости».

Данное заявление глава разведки сделал во время конференции представителей спецслужб Швейцарии. По его словам, разведка в настоящее время расследует два «громких дела», якобы связанных с российскими шпионами.

Реклама

«Я не могу раскрыть детали о российской [шпионской] активности в Швейцарии, однако очевидно, что в данный мы момент наблюдаем возросшую активность», — сказал Гаудин.

Он подчеркнул, что не может назвать точное число российских шпионов, действующих на территории страны, однако указал на их «значительное» количество. Также глава разведки заявил, что он готов делиться этой информацией со своими коллегами, но не СМИ.

Ранее глава минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией.