В Кремле объяснили значение встречи лидеров России, Турции, Франции и ФРГ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии, на которой будет обсуждаться сирийское регулирование, не нужна для «прорывов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча лидеров стран пройдет 27 октября в Стамбуле.

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«Эта встреча не для прорывов. Готовимся к поездке», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о подготовке встречи лидеров России, Турции, ФРГ и Франции.