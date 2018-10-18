Путин ответил на вопрос про Крым

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Валдай» заявил, что попытки оспорить принадлежность Крыма заходят в тупик.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что Крым стал российским «не потому что, мы что-то «хапнули».

«Демократия как проверяется? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали. ... Напомню в сотый раз, в Косово не было референдума. Там только парламент проголосовал за независимость и все», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.