Трамп допустил причастность Путина к «отравлениям»

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос журналистки о возможной причастности российского лидера Владимира Путина к «убийствам и отравлениям». Фрагмент интервью размещен на сайте CBS News.

Отмечается, что журналистка телеканала Лесли Шталь поинтересовалась, имеет ли Путин отношение к «убийствам и отравлениям» по мнению Трампа.

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«Наверное, да. Наверное», — сказал Трамп.

Он добавил, что инциденты, о которых идет речь, произошли не в Соединенных Штатах, и подчеркнул, что русские не должны этого делать.

Ранее Трамп заявил, что считает жестким свой подход к российскому президенту Владимиру Путину.