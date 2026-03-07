Бывшие мужья поддержали Бритни Спирс после ареста: «Все заслуживают частной жизни»

Бывшие мужья певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн и тренер Сэм Асгари поддержали артистку после ареста. Адвоката Федерлайна Марка Винсента Капланацитирует портал TMZ.

Кевин Федерлайн переживает, что арест его экс-супруги за вождение в нетрезвом виде не станет последним испытанием для нее.

«Кевин надеется на лучшее для Бритни, и если ей потребуется помощь, он надеется, что она не будет сопротивляться ни помощи, ни тем, кто пытается с ней работать. Вопрос в том, был это единичный случай или еще один в ряду других», — говорит адвокат.

Каплан также добавил, что поддерживал связь с адвокатом Спирс с момента ее ареста.

Сэм Асгари также вступился за бывшую жену. Фитнес-инструктор иранского происхождения отметил, что сейчас он переживает о конфликте на Ближнем Востоке.

«В данный момент все мое внимание сосредоточено на Иране. Я понимаю, что люди совершают ошибки, но и думаю, что все заслуживают частной жизни. И я надеюсь, что пресса извлекла уроки из прошлого и предоставила ей ту частную жизнь, в которой она нуждается», — сказал он.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость». Суд по поводу вождения в нетрезвом виде должен состояться 4 мая.

В 2008 году Бритни была передана под опеку отца — Джейми Спирса — из-за своего психического состояния. Джейми был назначен ее опекуном и занимался всеми личными и финансовыми делами Бритни Спирс, пока в 2021 году певицу не признали дееспособной.

