«Одарены талантом»: Дмитрий Певцов — о назначениях Хабенского и Безрукова во МХАТе

Актер Константин Хабенский назначен ректором школы-студии МХАТ, а Сергей Безруков — художественным руководителем театра, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил «Газете.Ru», что восхищен своими современниками.

«Когда-то давно, лет 10–30–80 назад ВЕЛИКИЕ режиссеры — Таиров, Гончаров, Мейерхольд, Вахтангов, Захаров, Фоменко, Волчек (и ряд других ВЕЛИКИХ) — руководили каждый ОДНИМ СВОИМ театром.. И неустанно трудились, отдавая своим актерам, спектаклям ВСЕ свое ВРЕМЯ, силы и талант. И больше ни на что времени и сил, очевидно, у них уже не было.

Очевидно, СОВРЕМЕННЫЕ актеры-режиссеры-худруки настолько одарены талантом, временем и силами, что могут СПОКОЙНО СОВМЕЩАТЬ руководство двумя-тремя театрами, учебными заведениями в разных городах России, и, при этом, у них остается время на свою актерскую карьеру - съемки, спектакли, гастроли и проч. Остается только удивляться и восхищаться нашими современниками... Так что... Желаю Константину и Сергею сил и Божией помощи на их труднейших поприщах», — заключил он.

Стиль и пунктуация Дмитрия Певцова сохранены.

Исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ был назначен Константин Богомолов в конце января в связи со смертью предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого. Назначение Богомолова вызвало критику со стороны некоторых выпускников школы-студии, так как режиссер, по их словам, не является «коренным мхатовцем». Сам Богомолов называл подобные рассуждения наивными и глупыми.

11 февраля Богомолов попросил министра Любимову об отставке. СМИ сообщили, что причиной этого могла стать травля в профессиональном сообществе.

6 марта Ольга Любимова сообщила, что Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков.

