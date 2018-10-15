В Каире установили бюст Евгения Примакова

В Каире на территории Российского центра науки и культуры открыли бюст Евгения Примакова. Об этом сообщает РИА «Новости».

В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амру Муса. Отмечается, что событие приурочено к 75-летию установления российско-египетских дипломатических отношений.

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«Евгения Примакова я знал на протяжении многих лет. Это был большой друг всех арабов, в том числе он был личным другом многих лидеров арабских стран, искренне ратовал и принимал участие в урегулировании конфликтов на всём Ближнем Востоке», — подчеркнул Амру Муса.

Евгений Примаков впервые приехал в Египет в конце 60-х годов, где работал как журналист.

Примакой, занимавший посты премьер-министра и главы МИД России, скончался 26 июня 2015 года.