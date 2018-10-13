Володин назвал условие возобновления Россией взносов в Совет Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия возобновит выплаты в бюджет Совета Европы при условии отмены санкционных норм, которые позволяют дискриминировать национальные делегации. Об этом он заявил в эфире программы «Вести в субботу».

По словам Володина, российская делегация готова участвовать в работе ПАСЕ при условии соблюдения ассамблеей данных принципов.

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«И конечно, все обязательства. И уплата взноса, и участие в работе. И тема будет снята», — подчеркнул Володин.

Ранее Володин заявил, что не исключает выхода России из Совета Европы.

Как сообщалось, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал возможным исключение России из Совета Европы в июне 2019 года, если страна не возобновит выплату взносов в бюджет организации.