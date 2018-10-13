КНДР намерена улучшать отношения с Россией

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сообщил о желании улучшать связи Пхеньяна с Москвой, об этом говорится в фейсбуке северокорейского посольства.

Как отмечается, опубликованное заявление главы внешнеполитического ведомства было сделано на приеме в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР, который прошел в Пхеньяне в 12 октября.

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«Корейская сторона настроена на дальнейшее наращивание двусторонних связей в новом 2019 году, когда будет отмечаться 70-летие заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве с тем, чтобы традиции дружбы и добрососедства передавались из поколения в поколение», — сказал Ли Ён Хо.

Он также отметил, что Северная Корея ценит поддержку российским правительством действий Пхеньяна по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, когда состоится встреча глав МИД России, Китая и КНДР.