В Кремле отреагировали на приказ Порошенко открывать огонь в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приказ украинского лидера Петра Порошенко открывать огонь в Донбассе «для сохранения жизни» служащих ВСУ противоречит Минским договоренностям, передает РИА «Новости».

Песков также выразил сожаление в связи с нагнетанием Киевом напряженности в зоне соприкосновения.

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«Имеется договоренность относительно разведения, отведения тяжелых (вооружений), поэтому, безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной; мы знаем о продолжающихся обстрелах, которые идут», — сказал Песков.

При этом в Кремле отметили, что Россия не является стороной данного конфликта, поэтому говорить об ответе российской стороны на заявление Порошенко не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что Порошенко разрешил стрелять в Донбассе из любого оружия.